قبيل انطلاق كأس افريقيا للأمم .. رفع درجات الاستعداد القصوى داخل وخارج مطار القاهرة الدولي

قالت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، أنه تم رفع درجات الاستعداد القصوى؛ لاستقبال الفرق المشاركة والجماهير والسياح القادمين لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (كان) مصر 2019؛ لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم، وتذليل جميع المعوقات الجمركية التي قد تواجههم بالمطار.



وأوضحت مصادر بجمارك المطار، أنه تم تدعيم قاعات المطار بأعداد إضافية من ضباط الجمارك و تعزيز الاجراءات الامنيو داخل وخارج المطار وتشغيل أجهزة أشعة (إكس راي) حديثة؛ لمراعاة التيسير على القادمين، وإنهاء الإجراءات الجمركية في أسرع وقت وبدقة عالية.