المملكة السعودية تنفذ ثلاثة اعدامات ...الاسباب

نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء، في محافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية، حكم الإعدام بثلاثة أشخاص بعد أن أدينوا بقتل رابع في جريمة جماعية التنفيذ، يحكم القضاء السعودي على المتورطين بمثيلاتها بالإعدام مهما كان عددهم.
وقالت الوزارة في بيان، إنها نفذت حكم القتل ”حدًا“ في ”عبدالرحمن بن سلطان بن عبدالرحمن الدويش (سعودي الجنسية) وعبلان علي عبدالله اليماني (يمني الجنسية) وأحمد حسن بشير العدواني (مجهول الهوية
وأضافت أن الأشخاص الثلاثة أقدموا على قتل وافد يدعى محمد سليم (بنغالي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح أدى لوفاته والتخلص من جثته برميها في أحد الجبال في الصحراء.
وأوضحت أن الجناة استدرجوا ضحيتهم ”خارج العمران وخطفه وتكبيله وضربه بعصا ثم قتله“.
وتحكم السعودية بالقصاص ”الإعدام“ على المدانين بجرائم القتل وتهريب المخدرات والسحر والشعوذة والإرهاب.
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