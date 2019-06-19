قال المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد، إن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق سلام شامل وليس اتفاقية انسحاب في محادثاتها مع حركة طالبان.
وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الأربعاء
وأوضح خليل زاد أن اتفاق السلام الشامل يتكون من أربعة أجزاء مترابطة، وهي ضمانات مكافحة الإرهاب، انسحاب القوات، المفاوضات الأفغانية التي تؤدي إلى تسوية سياسية، ووقف شامل ودائم لإطلاق النار.. مؤكدا مجددا أنه لا شيء متفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأمريكي لأفغانستان: واشنطن تسعى للتوصل لاتفاق سلام شامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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