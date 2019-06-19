المبعوث الأمريكي لأفغانستان: واشنطن تسعى للتوصل لاتفاق سلام شامل

قال المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد، إن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق سلام شامل وليس اتفاقية انسحاب في محادثاتها مع حركة طالبان.

وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الأربعاء

أن تصريح زاد يأتي ردا على تصريحات المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين - أمس - التي قال فيها إن الولايات المتحدة قبلت بسحب جميع قواتهامن أفغانستان.وأوضح خليل زاد أن اتفاق السلام الشامل يتكون من أربعة أجزاء مترابطة، وهي ضمانات مكافحة الإرهاب، انسحاب القوات، المفاوضات الأفغانية التي تؤدي إلى تسوية سياسية، ووقف شامل ودائم لإطلاق النار.. مؤكدا مجددا أنه لا شيء متفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء.