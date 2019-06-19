وزير خارجية سويسرا: علاقاتنا مع روسيا متنوعة وكثيفة

وصف وزير الخارجية السويسري إجناسيو كاسيس، علاقات بلاده بروسيا بالـ "متنوعة والكثيفة".
وقال كاسيس في مقابلة أجراها مع وكالة أنباء تاس الروسية نشرتها اليوم الأربعاء- إن بلاده ترى أن علاقاتها مع روسيا "متعددة الجوانب وديناميكية"، موضحًا أن الدبلوماسيين الروس والسويسريين يجرون نحو
وأضاف الدبلوماسي السويسري: "علاقاتنا متنوعة وكثيفة حيث تجري وزارة خارجيتنا ما يصل إلى 15 اجتماعا سنويا مع النظراء الروس.. نحن نناقش قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية أو بمناطق معينة أو
ولفت إلى أنه بفضل هذه الاجتماعات تشهد العلاقات تطورًا وثمة قنوات عديدة للاتصال المباشر وتعاون جيد بين برلماني البلدين.
وأشار المسئول إلى أن العلاقات الثنائية بين الدولتين شهدت تطورًا مكثفًا، حيث أتاحت 200 شركة سويسرية تعمل في روسيا 42 ألف فرصة عمل.
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