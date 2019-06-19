الجارديان: تدريب معلمي إنجلترا على اكتشاف مشاكل الصحة العقلية للأطفال

قالت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستزور مدرسة في جنوب غرب لندن لتسليط الضوء على أهمية تحديد مشاكل الصحة العقلية في وقت مبكر، وتقديم سلسلة من الوعود، بما في ذلك توفير مواد تعليمية جديدة لاستخدامها في الفصول الدراسية والارشادات القانونية المحدثة بشأن مسؤوليات المدارس.

وقالت الصحيفة إن هناك خطة لتدريب جميع

المعلمين في انجلترا وويلز على اكتشاف العلامات المبكرة لمشكلات الصحة العقلية لدى الأطفال كجزء من حزمة من التدابير الرامية إلى إعطاء الأولوية للوقاية.وأوضحت الصحيفة أنه فى إطار الخطة سيتم تشجيع موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا على تلقي التدريب على الوقاية من الانتحار، مع تحديثالإرشادات المهنية للعاملين الاجتماعيين لإلزامهم بالحصول على التدريب ذي الصلة.ويأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه جمعية الأطفال الخيرية إلى أن نحو 100 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 عامًا ممن يعانون من مشكلات في الصحة العقلية يحرمون من الرعاية لأن هيئة الصحة العامة في انجلترا تعتبرهم غير مرضي بدرجة كافية، وأن حوالي 80 ألف طفل فقط يحصلون على الرعاية من إجمالي 185 ألف طفل يطلبون المساعدة في هذا الإطار.