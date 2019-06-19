بالصور.. الفلسطينية عهد التميمي تتعرض لحادث سير مع والديها في رام الله

أفادت قناة روسيا، اليوم الأربعاء، أن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي تعرضت لحادث سير، برفقة والديها باسم وناريمان، على

الطريق الرابط بين قريتي كفر عين والنبي صالح، غرب رام الله.

وأفادت المعلومات بأن عهد ووالدتها تعرضتا لجروح طفيفة، وأن حالتهما الصحية مستقرة، وستغادران المستشفى قريبا، فيما لم ترد معلومات عن والد عهد، باسم التميمي.