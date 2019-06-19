أفادت قناة روسيا، اليوم الأربعاء، أن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي تعرضت لحادث سير، برفقة والديها باسم وناريمان، علىالطريق الرابط بين قريتي كفر عين والنبي صالح، غرب رام الله.
وأفادت المعلومات بأن عهد ووالدتها تعرضتا لجروح طفيفة، وأن حالتهما الصحية مستقرة، وستغادران المستشفى قريبا، فيما لم ترد معلومات عن والد عهد، باسم التميمي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الفلسطينية عهد التميمي تتعرض لحادث سير مع والديها في رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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