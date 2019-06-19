الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلًا قيد الإنشاء لمواطن فلسطيني في مدينة أريحا

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا قيد الانشاء في منطقة المطار بمدينة أريحا وسط الضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان بأن جرافات الاحتلال هدمت المنزل، الذي تبلغ مساحته 150 مترًا مربعًا، والمكون من طابق واحد، يعود ملكيته للمواطن شادي سنقرط؛ بحجة عدم الترخيص.
وأضاف، أن قوات الاحتلال أعلنت
ومع أن "البناء بدون ترخيص" يبدو أنه مبرر وحيادي إلا أنه في حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن الحيادية، حيث إن لجان التخطيط
ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء.
وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق .
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