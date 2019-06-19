إصابة 16 شخصاً جراء زلزال ضرب اليابان

أصيب 16 شخصاً على الأقل جراء زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غربي اليابان، وفق ما أعلنته السلطات اليابانية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هزات ارتدادية وانهيارات أرضية عقب الزلزال الذي تسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو تسعة آلاف منزل بشكل مؤقت في مقاطعتي ياماجاتا ونيجاتا.

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وكانت السلطات اليابانية رفعت، أمس الثلاثاء، تحذيراً بوقوع موجات مد عالية (تسونامي) في مقاطعات ياماجاتا ونيجاتا وإيشيكاوا، في أعقاب الزلزال الذي ضرب شمال غربي اليابان.