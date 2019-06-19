كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليرة التركية تتراجع وسط مخاوف من عقوبات أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت الليرة التركية أكثر من 1.5% أمام الدولار، وسط مخاوف من عقوبات أمريكية.

وبلغ سعر صرف الدولار 5.9171 ليرة تركية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.

وأفادت الوكالة نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عنهم، بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على تركيا بسبب صفقة صواريخ "إس - 400" الروسية، وأشارت إلى أن العقوبات الأمريكية المتوقعة بددت ثقة المستثمرين في تركيا وساهمت في تراجع العملة المحلية بنحو 10% أمام الدولار هذا العام.