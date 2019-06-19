كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشح المعارضة إمام أوغلو يتقدم بـ5 نقاط على مرشح أردوغان لرئاسة إسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس شركة سونار للدراسات، هاكان بيراكشي، نتيجة الدراسة التي أجريت حول انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول في تركيا.

ونقلت صحيفة "زمان" التركي عن بيراكشي، أن استطلاعات الرأي كشفت تفوق أكرم إمام أوغلو على منافسه بن علي يلدرم بفارق خمس نقاط مئوية، قبل الانتخابات المعادة في إسطنبول للفوز برئاسة بلديتها في 23 يونيو (حزيران) الجاري.

وكشفت الدراسة حصول أكرم إمام أوغلو على 52.3% من الأصوات، مقابل 47.7 % لبن علي يلدرم.