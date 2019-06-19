كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحراز تقدم في تحقيقات حادثة سقوط رحلة الخطوط الجوية الماليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يعلن فريق دولي من المحققين في القضية ضد المسؤولين عن سقوط رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم 17، عن احراز تقدم في التحقيق يوم الأربعاء، بعد حوالي خمس سنوات من تفجير الطائرة فوق شرق أوكرانيا التي مزقتها الصراعات.

قُتل جميع الركاب البالغ عددهم 298 وافراد الطاقم الذين كانوا على متن الرحلة من امستردام الى كوالالمبور في 17 يوليو 2014، عندما حطم صاروخ طائرة بوينج 777 في الجو، وتناثرت الجثث والحطام على المزارع وحقول عباد الشمس. وصرحت نائبة وزير الخارجية الاوكراني أولينا زيركال لوكالة أنباء انترفاكس - اوكرانيا اليوم الثلاثاء ان المحققين سوف يحددون اربعة مشتبه بهم، ورفض الادعاء التعليق على تصريحاتها.

سيتم إبلاغ عائلات القتلى بالتطورات في اجتماع مغلق قبل المؤتمر الصحفي للمحققين.

