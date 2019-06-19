كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقوقي ليبي يكشف أدلة على تعذيب ضباط قطريين ‏لليبيين في تاورغاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الحقوقي الليبي سراج التاورغى مذكرة شاملة لعضو البرلمان العربي ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري علاء عابد، عن تطور أوضاع ‏حقوق الإنسان في ليبيا وانتهاكات الميليشيات ‏والجماعات الإرهابية فيها، وأدلة جديدة ‏على جرائم و انتهاكات ضباط قطريين ضد أهالي تاورغاء الليبية، التي شهدت تهجير سكانها قسرا منذ 2011.

و‏تضمنت المذكرة توثيقاً لانتهاكات تعرض لها سكان المدينة ‏من قتل خارج نطاق القانون، واعتقال تعسفي، وتعذيب وحشي على ‏يد الميليشيات المسلحة، كما وثقت المذكرة إشراف ضباط الاستخبارات ‏القطرية على عمليات التعذيب لسكان المدينة.

وقدم الحقوقي الليبي لرئيس ‏لجنة حقوق الإنسان أسماء بعض المسؤولين الرسميين القطريين المتورطين في التعذيب، وأدلة ‏على تورطهم في دعم الجماعات الإرهابية في ليبيا ، إلى جانب ‏أسماء عشرات من الأرهابيين الموجودين بطرابلس، في حماية ‏حكومة فايز السراج، للقتال ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير ‏خليفة حفتر.

وتضمنت المذكرة أيضاً شرحاً وافياً لدور تركيا في ليبيا، من خلال الدعم اللوجيستي وبالأسلحة للجماعات الإرهابية المختلفة في ليبيا.