كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: انشقاق كتيبة مشاة تابعة لميليشيات "الوفاق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إحدى الكتائب التابعة لميليشيا الوفاق، الانضمام إلى الجيش الوطني الليبي بكامل الضباط وضباط صف والجنود والأسلحة والآليات والذخائر.

وقالت الكتيبة 185 مشاة بإمرة عقيد محمد الغدوي، التابعة للواء الثاني مشاة، في بيان مصوّر، نشرته شعبة الإعلام الحربي، أنها تؤيد العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة ضد الجماعات المسلحة في طرابلس منذ أبريل الماضي.

وأكدت الكتيبة، أن جميع منتسبي الكتيبة الموجودة في منطقة النواحي الأربعة يعلنون دعمهم للغرفة الأمنية بالمنطقة وإدارة الاستخبارات.