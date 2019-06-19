العطش يقتل سيدة سقطت داخل بئر نواحي تاونات

لقيت امرأة، أول أمس الاثنين، مصرعها داخل بئر، بعدما كانت تنوي سقي الماء للشرب، وذلك في جماعة تابودة في إقليم تاونات.

وقالت مصادر محلية إن سيدة في الأربعينات من عمرها لقيت مصرعها، بعد زوال أمس، إثر سقوطها في بئر، حين كانت بصدد سقي الماء الصالح للشرب لأسرتها الصغيرة.

وخلف الحادث استنفارا في صفوف السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التي باشرت تحقيقاتها قصد معرفة ظروف، وملابسات الحادث، في حين تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في تاونات.

وخيمت حالة من الحزن والأسى على عائلة الهالكة، وكافة سكان المنطقة، الذين يعانون قلة الماء الصالح للشرب، الذي يبقى البئر سبيلا وحيدا لجلبه، حسب المصادر ذاتها.