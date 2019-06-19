بني ملال.. هدم 175 منزلا في إطار محاربة البناء العشوائي 

في إطار مواصلة حملة محاربتها البناء العشوائي، أشرفت السلطات المحلية في إقليم بني ملال، نهاية الأسبوع الماضي، على هدم 175 بناية عشوائية، عبارة عن صناديق في منطقة أيت الثلث، في مدينة قصبة تادلة.

وأفادت مصادر “اليوم 24” أن عدد البنايات، التي شملتها عملية الهدم، مند انطلاق الحملة، وصل حوالي 490 بناية عشوائية عبارة عن صناديق في مدينة قصبة تادلة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الحملة تدخل في إطار التدابير، والإجراءات، التي اتخذتها السلطات الإقليمية للحد من ظاهرة البناء العشوائي، وإيقاف النزيف العمراني، الذي تعرفه المدن، والمراكز في إقليم بني ملال.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تدخل في إطار تفعيل مقتضيات القانون “رقم 90-25″، المتعلق بالتجزئات العقارية، والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات، في حق المخالفين في ميدان التعمير، كالتجزيء السري، وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية، الجاري بها العمل في هذا الباب.