يافا: إمهال الهيئة الإسلامية للرد على مقترحات البلدية بشأن مقبرة الإسعاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أمهلت المحكمة العليا أمس، الثلاثاء، الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا لمدة 15 يوما من أجل الرد على المقترحات التي قدمتها بلدية تل أبيب - يافا، حيث عرضت البلدية أرضا بديلة لنقل مقبرة الإسعاف إليها.

وأبقت المحكمة على القرار الاحترازي الذي أصدرته سابقا ويقضي بمنع البلدية من مباشرة العمل في مشروعها على أرض المقبرة ومددته لمدة 15 يوما.

وكانت الهيئة الإسلامية المنتخبة قد طلبت خلال جلسة المحكمة العليا، أمس، مهلة لمدة 90 يوما للتباحث في بعض الأمور التي وردت في ملف القضية بعد أن ظهرت أمامها بعض الأمور المتعلقة بالتخطيط والأعمال، وذلك لأهمية القضية وحساسيتها ومسها بمشاعر المسلمين في يافا وخارجها.

وكانت الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا قد أتمت، مؤخرا، طمر القبور بعد نبشها من قبل سلطة الآثار والبلدية، إلا أن بلدية تل أبيب أصرت على نبشها لمشروع تنوي إقامته على أراضيها.