حركة الشبيبة اليافية تبادر لإنشاء مجموعة قراءة حول التاريخ الفلسطيني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في خطوة جديدة نحو تعزيز والتمسك بالهوية الفلسطينية؛ وتحت عنوان "خير جليس"، بادرت حركة الشبيبة اليافية لإنشاء مجموعة قراءة تهدف إلى تعميق معرفة وفهم تاريخ سياسة، جغرافيا، وفكر مجتمعنا العربي الفلسطيني.

وستفتتح المجموعة يوم الإثنين القادم 24.6.19 الساعة السابعة مساءً في مكاتب الحركة في شارع "بن تسفي 2" (الطابق الأول).

وتهدف المجموعة بحسب المنظمين إلى فهم أعمق للتاريخ وللقضية الفلسطينية من خلال قراءة نصوص ونقاشها بشكل جماعي وبمساعدة باحثين، مثقفين، ومختصين.

ومن المفترض أن تلتقي المجموعة مرة كل أسبوعين ولمدة ستة أشهر متتالية، حيث توضع نصوص أول ثلاثة لقاءات من قبل المنظمين، وبقية النصوص تقررها المجموعة.

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وسيتمحور اللقاء الأول حول دراسة التاريخ الفلسطيني بشكل عام وتاريخ النكبة بشكل خاص بمشاركة الأستاذ صالح عبد الجواد- أستاذ في العلوم السياسية والتاريخ في جامعة بير زيت، وهو يعد من أشهر المؤرخين الفلسطينيين وأحد أهم الباحثين في التاريخ الفلسطيني الحديث.

يمكن التسجيل للمجموعة من خلال التوجه للرقم التالي: 0504435996 أو عبر صفحة الحدث على موقع "فيسبوك":

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