إدارة "عسقلان" تنفذ تدريجيا بعض مطالب الأسرى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شرعت إدارة سجن "عسقلان" تنفيذ بشكل تدريجي عدد من مطالب الأسرى والتي كانوا قد طالبوا بها خلال إضرابهم الأخير، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن إدارة السجن سمحت لعائلات جميع الأسرى القابعين في المعتقل بزيارات أبنائهم المعتقلين، وألغت عقوبة (منع الكانتينا) عن عدد من الأسرى واللذين كانت قد جمدت حساباتهم قبل أشهر، كما قامت الإدارة بأخذ مقاسات مد أنبوب مياه الى ساحة السجن "الفورة".

ولفتت إلى أن الإدارة استدعت الملفات الطبية للأسرى المرضى القابعين في سجن عسقلان، من أجل تقديم العلاجات التي تناسب ظروفهم وحالتهم الصحية.

وكان أسرى سجن عسقلان قد هددوا بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام مطلع الأسبوع الجاري، لتحقيق عدد من المطالب أبرزها، وقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي، وإلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى بشكل جائر كالحرمان من الكانتينا والزيارات، وعلاج المرضى وإجراء العمليات اللّازمة للأسرى التالية أسماؤهم باسل النعسان، ياسر ربايعة، هيثم حلس، محمد براش، وزراعة الأسنان للأسرى وإدخال أطباء متخصصين، وتركيب أجهزة تبريد في رواق القسم، وتركيب مراوح كبيرة في ساحة القسم، وتبديل محطات التلفزيون، وعودة ممثل المعتقل، وإدخال الملابس بشكل منتظم وإدخال الكتب.