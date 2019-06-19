المؤبد لداعشي عين إماما لجامع وحرض ضد القوات الأمنية

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، إن "محكمة الجنايات المركزية أصدرت حكما بالسجن المؤبد لإرهابي اعترف بالانتماء الى عصابات داعش عام 2015 وردد قسم البيعة وبعدها نسب للعمل في مايسمى ديوان المساجد كامام لاحد الجوامع في المحافظة".
واضاف أن "الارهابي كان يحرض الناس بالقتال ضد القوات الامنية اثناء خطبه في الجامع"، لافتا إلى أن "المحكمة وجدت كل الادلة كافية لتجريمه وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
واضاف أن "الارهابي كان يحرض الناس بالقتال ضد القوات الامنية اثناء خطبه في الجامع"، لافتا إلى أن "المحكمة وجدت كل الادلة كافية لتجريمه وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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