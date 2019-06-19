امير الكويت يصل بغداد

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل أمير دولة الكويت في مطار بغداد".

وكان مسؤول دبلوماسي عراقي أفاد، أمس الأول الاثنين، بأن أمير الكويت سيزور بغداد، الأربعاء (19 حزيران 2019)، في زيارة يلتقي خلالها رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب، مبيناً أن "أزمة واشنطن وطهران ستكون حاضرة في الملفات التي سيٌناقشها" الأمير مع المسؤولين العراقيين، بحسب "روسيا اليوم".

