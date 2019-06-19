امير الكويت يصل بغداد

وكان مسؤول دبلوماسي عراقي أفاد، أمس الأول الاثنين، بأن أمير الكويت سيزور بغداد، الأربعاء (19 حزيران 2019)، في زيارة يلتقي خلالها رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب، مبيناً أن "أزمة واشنطن وطهران ستكون حاضرة في الملفات التي سيٌناقشها" الأمير مع المسؤولين العراقيين، بحسب "روسيا اليوم".
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