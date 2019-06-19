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مكتب بشير الحداد يصدر توضيحا بشأن ما جرى امس من مراسيم استقباله بايران

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وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بخصوص ماجرى بالأمس الثلاثاء من مراسيم إستقبال وزير خارجية إيران جواد ظريف لوفد من مجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، كان في صالة الاستقبال علم جمهورية الإسلامية فقط دون العلم العراقي، حيث طالب رئيس الوفد بتوضيح الأمر من قبل السفارة العراقية في طهران ومخاطبة وزراة الخارجية الإيراني، تم الرد بشكل رسمي من الجانب الإيراني على استفسار الوفد".

واضاف ان "التوضيح تضمن هو ان البرتوكول المعمول به لدى الجمهورية الإسلامية في مراسيم الاستقبال وجود علم البلد مع النظراء فقط وليس مع الأعلى أو الأدنى، وبما أن اللقاء كان بين نائب رئيس مجلس النواب العراقي ووزير الخارجية الإيراني، عليه فإن العلم يكون للبلد المضيف فقط".

وتابع ان "العلم العراقي كان موجودا في اللقاءات الرسمية للوفد العراقي مع الجانب الإيراني".

يذكر ان نائب رئيس البرلمان بشير الحداد زار يوم امس العاصمة الايرانية طهران على رأس وفد برلماني، وبحث مع المسؤولين هناك تطورات العلاقات بين البلدين والازمة السياسية التي تشهدها ايران وامريكا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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