واضاف ان "التوضيح تضمن هو ان البرتوكول المعمول به لدى الجمهورية الإسلامية في مراسيم الاستقبال وجود علم البلد مع النظراء فقط وليس مع الأعلى أو الأدنى، وبما أن اللقاء كان بين نائب رئيس مجلس النواب العراقي ووزير الخارجية الإيراني، عليه فإن العلم يكون للبلد المضيف فقط".
وتابع ان "العلم العراقي كان موجودا في اللقاءات الرسمية للوفد العراقي مع الجانب الإيراني".
يذكر ان نائب رئيس البرلمان بشير الحداد زار يوم امس العاصمة الايرانية طهران على رأس وفد برلماني، وبحث مع المسؤولين هناك تطورات العلاقات بين البلدين والازمة السياسية التي تشهدها ايران وامريكا.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب بشير الحداد يصدر توضيحا بشأن ما جرى امس من مراسيم استقباله بايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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