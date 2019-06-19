عصابات تستهدف أصحاب المولدات في العراق وتبتز القوى الأمنية!

وانطلاقا من هذا، تنقل كاميرا السومرية تفاصيل العمليات التي قامت بها العصابة وتسلط الضوء على هذه الظاهرة الرائجة في العراق. كما وأنها تثني على جهود القوى الأمنية التي قبضت على هذه العصابات ووضعت حدّا لهذه الممارسات الارهابية.هذه التفاصيل وسواها تشاهدونها في حلقة هذا الاسبوع من خط أحمر، عن عصابات متخصصة باستهداف أصحاب المولدات أصبحت في قبضة القوى الأمنية.

يذكر أن برنامج خط أحمر يعرض كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء على السومرية.

لمن فاتته هذه الحلقة، يمكن مشاهدتها كاملة بالنقر هنا.

