'ناشيونال انترست' تعرض سيناريو الحرب الأميركية الإيرانية وتقارن بغزو العراق

ونقل الكاتب عن الباحث في معهد بيكر للسياسة العامة جيم كران قوله إنّ إيران والولايات المتحدة تتجهان الى الحرب في صيف 2019، بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الإتفاق النووي وتشديد العقوبات على إيران.وشكّك الكاتب بأن تكون أصابع إيران وراء الهجمات على ناقلات للنفط في خليج عُمان، رداً على ما تعتبره طهران حربًا اقتصادية أميركية. ولفت إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحاول أن يثني إيران عن السعي للحصول على أسلحة نووية، وربما الطريق الى هذا الهدف تمرّ عبر المجازفة بحرب.

وما زاد من التصعيد هو إعلان إيران الاثنين أنّ بإمكانها تعليق إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة لما قبل الاتفاق النووي. وهنا تساءل كران: "ما الأمر الذي يمكن أن تفعله إدارة ترامب لمنع إيران من أن تُصبح قوة مسلّحة نوويًا، وهل واشنطن مستعدّة لغزو إيران ونزع السلاح ومواجهة 750 ألف من القوات العسكرية والحرس الثوري؟".



وقارن الكاتب بين غزو العراق وغزو إيران الذي قدّر بأن تستغرق عقودًا، ما يجعل حرب العراق التي بلغت تكلفتها تريليوني دولار تبدو قليلة الأهمية، لأن تكلفة الحرب مع ايران ستكون أكبر وبالتالي خيالية، كذلك فقد تؤدي الحرب الى إغلاق مضيق هرمز ما سيؤدي إلى وقف تصدير ما لا يقل عن أربعة ملايين برميل من النفط يوميًا.

وبعد استعراض سيناريو الحرب وتداعياتها، قال كران: "لا يزال هناك وقت لتجنب الصراع الكبير، ويتطلب ذلك من القادة الإيرانيين والأميركيين المضي قدمًا بعملية تقييم الحرب وإبعادها".