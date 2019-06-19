- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وتعود تفاصيل القضية إلى 25 آذار الماضي، حينما حاول لورنس فونديرل سرقة فرع من مصرف "باركليز" في دورست بإنكلترا، حيث قام بوضع "ثمرة موز" في كيس بلاستيكي برتقالي اللون، وتظاهر بأنّها سلاح.
وبحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، قال فونديرل وهو يصعد إلى موظفة مسؤولة عن صراف الأموال: "هذه بندقية، أعطني المال".
وهرب فونديرديل، 50 عاماً، بعدما سرق حوالي 1.378 دولاراً، لكنّه سلم نفسه بعد ذلك بوقت قصير.
وقال المحقق كونستابل أندي هيل للصحفايين: "رغم أن المذنب سلم نفسه بعد هذا الحادث بفترة وجيزة وتم استرداد النقود، فإنّه كان حادثا مزعجا للغاية بالنسبة لأمين الصندوق المعني".
وبحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، قال فونديرل وهو يصعد إلى موظفة مسؤولة عن صراف الأموال: "هذه بندقية، أعطني المال".
وهرب فونديرديل، 50 عاماً، بعدما سرق حوالي 1.378 دولاراً، لكنّه سلم نفسه بعد ذلك بوقت قصير.
وفي جلسة استماع في بورنموث، أقر الرجل بتهم السرقة و"امتلاك سلاح ناري زائف"، وفقا لشرطة دورست، فيما تم الحكم عليه مؤخراً.
وقال المحقق كونستابل أندي هيل للصحفايين: "رغم أن المذنب سلم نفسه بعد هذا الحادث بفترة وجيزة وتم استرداد النقود، فإنّه كان حادثا مزعجا للغاية بالنسبة لأمين الصندوق المعني".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: سرق مصرفاً مستخدماً بندقية من الموز! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.