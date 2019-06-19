بالصور: سرق مصرفاً مستخدماً بندقية من الموز!

وتعود تفاصيل القضية إلى 25 آذار الماضي، حينما حاول لورنس فونديرل سرقة فرع من مصرف "باركليز" في دورست بإنكلترا، حيث قام بوضع "ثمرة موز" في كيس بلاستيكي برتقالي اللون، وتظاهر بأنّها سلاح.وبحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، قال فونديرل وهو يصعد إلى موظفة مسؤولة عن صراف الأموال: "هذه بندقية، أعطني المال".وهرب فونديرديل، 50 عاماً، بعدما سرق حوالي 1.378 دولاراً، لكنّه سلم نفسه بعد ذلك بوقت قصير.

وفي جلسة استماع في بورنموث، أقر الرجل بتهم السرقة و"امتلاك سلاح ناري زائف"، وفقا لشرطة دورست، فيما تم الحكم عليه مؤخراً.

وقال المحقق كونستابل أندي هيل للصحفايين: "رغم أن المذنب سلم نفسه بعد هذا الحادث بفترة وجيزة وتم استرداد النقود، فإنّه كان حادثا مزعجا للغاية بالنسبة لأمين الصندوق المعني".