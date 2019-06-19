التحالف يدمر طائرة حوثية مسيرة تحمل متفجرات بأجواء اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي، الأربعاء، نجاح قواته الجوية في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية، تحمل متفجرات بالأجواء اليمنية.

وقال التحالف إن الطائرة المسيرة كانت متوجهة للشمال الشرقي فوق حجة، متعهداً باستمرار قواته في تحييد القدرات العدائية الحوثية.

وتحاول الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية، استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، عبر هذه الطائرات المسيرة.

وكانت آخر تلك المحاولات، ما أعلن عنه المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، ليل الإثنين-الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه المملكة.

وأمس الأول الإثنين،أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، استهداف الحوثيين لمطار أبها الدولي السعودي، قبل أيام، داعيا إلى محاسبة من يقف وراء هذا الاعتداء الذي قوبل بموجة إدانات عربية وإقليمية ودولية واسعة.