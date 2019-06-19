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الان تتابع قوات التحالف تعترض وتدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات فوق أجواء اليمن والان مع التفاصيل
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التحالف مستمر في تحييد القدرات العدائية الحوثية
صنعاء -الخليج 365:
اعلنت قوات التحالف العربي اليوم الأربعاء أنها اعترضت ودمرت طائرة مسيرة تحمل متفجرات فوق أجواء اليمن. وقالت قيادة التحالف في بيان أنها اعترضت ودمرت طائرة مسيرة تحمل متفجرات في الأجواء اليمنية كانت متوجهة للشمال الشرقي فوق حجة وأن قوات التحالف مستمرة في تحييد القدرات العدائية الحوثية.
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