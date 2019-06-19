شكرا لقرائتكم اليمن.. التحالف يسقط درون حوثية تحمل متفجرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه اعترض، الأربعاء، طائرة مسيرة تحمل متفجرات، ودمرها. وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت تتجه للشمال الشرقي فوق حجة، منطلقة من محافظة الحديدة. كما أكد التحالف أنه مستمر في تحييد القدرات الحوثية العدائية. Advertisements وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء السبت الماضي من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها. وفي 15 يونيو، اعترضت القوات الجوية السعودية خمس طائرات بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. إلى ذلك، أعلن التحالف الأسبوع الماضي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيّرتين" أطلقتهما الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في حينه أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في المملكة في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط تلك الطائرات في كل مرة.

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