الخازن زار مطرانية بيروت المارونية مهنئا المطران بولس عبد الساتر

زار أعضاء ​المجلس العام الماروني​ برئاسة رئيس المجلس الوزير السابق ​وديع الخازن​ ​مطرانية بيروت المارونية​ لتهنئة رئيس أساقفتها الجديد سيادة المطران ​بولس عبد الساتر​ بمناسبة تسلّمه مهام المطرانية من سلفه سيادة المطران ​بولس مطر​، وعبّر الخازن عن إغتباط المجلس العام للجمعيات المارونية بسيادة المطران بولس عبد الساتر الذي وقع خيار مجلس السادة المطارنة عليه بمباركة غبطة أبينا البطريرك ​الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​.

وأثنى الخازن على جهود سيادة المطران بولس مطر، الذي أصبح مطران ​لبنان​، لِما حقّقه خلال ولايته من نجاحات إن كان في الأبرشية أو على صعيد العلاقات المسيحية- الإسلامية.

وشكر الخازن بإسم أعضاء المجلس العام الماروني سيادة المطران مطر على رعايته الدؤوبة لشؤون المجلس منذ تسلّمه رئاسة أبرشية بيروت.