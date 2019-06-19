الخازن زار مطرانية بيروت المارونية مهنئا المطران بولس عبد الساتر

زار أعضاء المجلس العام الماروني برئاسة رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن مطرانية بيروت المارونية لتهنئة رئيس أساقفتها الجديد سيادة المطران بولس عبد الساتر بمناسبة تسلّمه مهام المطرانية من سلفه سيادة المطران بولس مطر، وعبّر الخازن عن إغتباط المجلس العام للجمعيات المارونية بسيادة المطران بولس عبد الساتر الذي وقع خيار مجلس السادة المطارنة عليه بمباركة غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
وأثنى الخازن على جهود سيادة المطران بولس مطر، الذي أصبح مطران لبنان، لِما حقّقه خلال ولايته من نجاحات إن كان في الأبرشية أو على صعيد العلاقات المسيحية- الإسلامية.
وشكر الخازن بإسم أعضاء المجلس العام الماروني سيادة المطران مطر على رعايته الدؤوبة لشؤون المجلس منذ تسلّمه رئاسة أبرشية بيروت.
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