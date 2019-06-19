قوى الأمن: توقيف شبكة تضم أخطر مهربي حبوب الكبتاغون الى دول الخليج

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "في إطار متابعة عمليات تهريب حبوب ​الكبتاغون​ من لبنان إلى ​دول الخليج​ العربي وتحديدا ​المملكة العربية السعودية​، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في المملكة، وبالتنسيق مع شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكن ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، من كشف هوية أحد أبرز المتورطين في هذه العمليات، والذي يعمل منذ حوالي ست سنوات في مجال تهريب الكبتاغون إلى ​الدول العربية​ بطريقة احترافية، مستخدما اسم "رودي نجار"، وأرقام وهواتف خلوية مختلفة ومنازل متعددة في كل ​عملية تهريب​ يقوم بتنفيذها"، مشيرة الى أنه "نتيجةً للمتابعة وعمليات الرصد والتعقّب التي استمرت لحوالي سنة، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في ​البقاع​ من توقيفه في محلة ​كسارة​ - زحلة، وتبين انه يدعى: ع. س. (مواليد عام 1988، لبناني) بالتحقيق معه اعترف بتنفيذ /12/عملية تهريب -بأساليب مختلفة- الى مصر وقطر و​اليمن​ و​الإمارات​ ودبي و​السودان​ والمملكة العربية السعودية، ضُبط معظمها في حينه، وقدّر مجموعها بحوالي عشرين مليون حبة كبتاغون".

كما أعلنت المديرية أنه "تم توقيف باقي أفراد الشبكة، وهم كل من: ع. م. (مواليد عام 1971، لبناني) ق. ح. (مواليد عام 1979، لبناني) م. م. ( مواليد عام 1967، سوري) م. ق. (مواليد عام 1975، سوري) وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيل شبكة لتهريب الكبتاغون، كما تم توقيف سائق الشاحنة الذي كان يعمل على نقل الأدوات التي كانت تُخبأ الحبوب في داخلها من البقاع إلى ​بيروت​، ويدعى: -ب. ط. (مواليد عام 1969، لبناني) أودع الموقوفون ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته".