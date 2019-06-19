مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تستكشف مياه البحر الحلوة

قامت فرق مشتركة من نقابة الغواصين المحترفين، ومهندسي ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ باستكشاف مواقع ينابيع مياه حلوة في عمق الخط البحري الجنوبي، وتم اخذ عينات وفحص نسب التدفق لبدء الدراسات العملية لجدوى الاستفادة منها مستقبلا.

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