نقل موقوفي احداث عبرا من سجن جزين الى سجن مرجعيون مؤقتا

نقل موقوفو احداث عبرا من سجن جزين بسبب ترميمه، الى سجن مرجعيون مؤقتا.
وفي التفاصيل، أنه وصلت منذ بعض الوقت وتحت حراسة امنية مشددة، شاحنات مخصصة لنقل السجناء تابعة لقوى الامن الداخلي، وعلى متنها موقوفي احداث عبرا الذي يبلغ عددهم حوالي الـ 45 موقوفا، الى سجن مرجعيون الكائن في سراي مرجعيون بعد ان تم نقلهم من سجن جزين موقتا ، بسبب إعادة تأهيله وترميمه من قبل منظمة الصليب الاحمر الدولي والتي سوف تستغرق مدة الاعمال فيه الشهرين تقريبا.
وكان قد تم نقل مساجين مرجعيون خلال الاسبوع الفائت الى مختلف السجون في النبطية وصور وتبنين وبنت جبيل.
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