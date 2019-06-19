نقل موقوفي احداث عبرا من سجن جزين الى سجن مرجعيون مؤقتا

نقل موقوفو ​احداث عبرا​ من سجن جزين بسبب ترميمه، الى سجن ​مرجعيون​ مؤقتا.

وفي التفاصيل، أنه وصلت منذ بعض الوقت وتحت حراسة امنية مشددة، ​شاحنات​ مخصصة لنقل ​السجناء​ تابعة ل​قوى الامن الداخلي​، وعلى متنها موقوفي احداث عبرا الذي يبلغ عددهم حوالي الـ 45 موقوفا، الى ​سجن مرجعيون​ الكائن في سراي مرجعيون بعد ان تم نقلهم من سجن جزين موقتا ، بسبب إعادة تأهيله وترميمه من قبل منظمة ​الصليب الاحمر الدولي​ والتي سوف تستغرق مدة الاعمال فيه الشهرين تقريبا.

وكان قد تم نقل مساجين مرجعيون خلال الاسبوع الفائت الى مختلف السجون في ​النبطية​ وصور و​تبنين​ و​بنت جبيل​.