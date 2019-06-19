شهيب: مستمرون في تنقية الجسم التربوي من الغش والفساد

اشار وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الشائعات المغرضة أصبحت ممارسة يومية وغاية قصوى عند بعض الشعبويين الذين لن يثنونا عن السير قدما في تنقية الجسم التربوي من الغش والفوضى و​الفساد​، فالشجرة المثمرة ترمى دائما بالحجارة".

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