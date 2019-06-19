قائد القطاع الغربي لليونيفيل يزور بلدية جويّا والبيّاض

زار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الايطالي "برونو بيشوتا" رئيس بلدية جويا السيد حسن جشّي ورئيس بلدية البيّاض السيد علي سليمان، ضمن إطار اللقاءات الهادفة الى تمتين العلاقة بين ​اليونيفيل​ والسلطات المحلية والى زيادة التعاون فيما بينهما. وأشاد رئيس بلدية جويا السيد حسن جشّي بدور ​الكتيبة الإيطالية​ الريادي والتعاون الوثيق مع ​الجيش اللبناني​ في سبيل تحقيق الامن والاستقرار في ​جنوب لبنان​.

كما نوه رئيس بلدية البيّاض السيد علي سليمان بأهمية المشاريع العديدة التي ينفذها مكتب التعاون المدني العسكري التابع للواء الايطالي "أوسطا" لفائدة السكان المحليين وابناء المنطقة.

بدوره شكر الجنرال بيشوتا كل من رئيس بلدية جويّا ورئيس بلدية البيّاض على حفاوة الاستقبال ثم شدد على أهمية زيادة التواصل والتعاون بين اليونيفيل والسلطات المحلية من اجل تحقيق المهام المطلوبة.