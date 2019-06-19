حبشي عقد سلسلة لقاءات خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية

عقد عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​أنطوان حبشي​، ضمن زيارته للعاصمة الأميركية ​واشنطن​، مجموعة لقاءات لليوم الثاني على التوالي، يرافقه رئيس المركز اللبناني للمعلومات الدكتور جوزيف الجبيلي، ونائبه الدكتور إيلي سمعان، بالإضافة إلى مساعد منسق ​القوات اللبنانية​ في ​أميركا​ شادي ديراني.

وزار حبشي ​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​ (USAID)، والتقى مسؤول منطقة ​الشرق الأوسط​ فيها، مايكل هارفي، مع مجموعة من المسؤولين عن مكاتب لبنان والأقليات. وتباحثوا في سياسات الوكالة المعتمدة في لبنان، لا سيما في دائرة ​بعلبك الهرمل​، وكيفية تطويرها. وشكر حبشي الوكالة والشعب الأميركي لدعمهم المستدام للبنان، و أكد عل اهتمام الجالية اللبنانية الأميركية بوطنها الأم.

لاحقاً، لبّى النائب حبشي دعوة مؤسسة واشنطن للدراسات، وألقى محاضرة عن واقع لبنان السياسي ـ الاقتصادي والتحديات التي تواجهه، حضرها عدد كبير من الباحثين والأكاديميين.

مساء، زار حبشي مؤسسة دعم المسيحيين (IDC) بمناسبة افتتاح مكاتبها ​الجديدة​، والتقى رئيس المؤسسة توفيق بعقليني، وعدد كبير من وجوه الجالية، في رسالة دعم لجهودهم وعملهم من أجل لبنان وجميع ​الأقليات المسيحية​ في المنطقة.