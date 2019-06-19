حبشي عقد سلسلة لقاءات خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية

عقد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، ضمن زيارته للعاصمة الأميركية واشنطن، مجموعة لقاءات لليوم الثاني على التوالي، يرافقه رئيس المركز اللبناني للمعلومات الدكتور جوزيف الجبيلي، ونائبه الدكتور إيلي سمعان، بالإضافة إلى مساعد منسق القوات اللبنانية في أميركا شادي ديراني.
وزار حبشي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، والتقى مسؤول منطقة الشرق الأوسط فيها، مايكل هارفي، مع مجموعة من المسؤولين عن مكاتب لبنان والأقليات. وتباحثوا في سياسات الوكالة المعتمدة في لبنان، لا سيما في دائرة بعلبك الهرمل، وكيفية تطويرها. وشكر حبشي الوكالة والشعب الأميركي لدعمهم المستدام للبنان، و أكد عل اهتمام الجالية اللبنانية الأميركية بوطنها الأم.
لاحقاً، لبّى النائب حبشي دعوة مؤسسة واشنطن للدراسات، وألقى محاضرة عن واقع لبنان السياسي ـ الاقتصادي والتحديات التي تواجهه، حضرها عدد كبير من الباحثين والأكاديميين.
مساء، زار حبشي مؤسسة دعم المسيحيين (IDC) بمناسبة افتتاح مكاتبها الجديدة، والتقى رئيس المؤسسة توفيق بعقليني، وعدد كبير من وجوه الجالية، في رسالة دعم لجهودهم وعملهم من أجل لبنان وجميع الأقليات المسيحية في المنطقة.
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