تقي الدين: الوضع السائد في لبنان ينذر بانفجار كبير على المستوى المعيشي

اشار رئيس ​حزب الوفاق الوطني​ ​بلال تقي الدين​ الوضع السائد في ​لبنان​ ينذر ب​انفجار​ كبير على المستوى المعيشي، ها هم المسؤولون يصموا آذانهم عن أنين الشعب وعن سماع الحقيقة في معالجة قضاياه الحياتية والمعيشية والوصول الى الواقع المزري .

ودعا تقي الدين بعد لقائه في مكتبه وفداً من "تيار وحدة لبنان برئاسة ​راجي الحكيم​ "، إلى ضرورة الخروج من هذه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ،وأن السكوت عن هذا الوضع المزري القائم على المستوى المعيشي لقد اوصلنا إلى شفير الهاوية ان لم نقل إلى الهاوية بعينها والاحباط يلف المواطنين .

اضاف تقي الدين "لقد قتلوا فينا الأمل وأحيوا فينا الخوف والقلق الدائم على مصيرنا وعلى مستقبل اجيالنا، كل ذلك من احل الكسب والسلطة ،وها هو المواطن اللبناني يعيش تحت رحمة الصراع السياسي والسمسرات والصفقات المالية و​الفساد​ المستشري" .