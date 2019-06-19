نتانياهو رحب بمؤتمر البحرين: لدينا علاقات واسعة مع معظم الدول العربية

رحب رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي بنيامين نتانياهو، بمؤتمر ​البحرين​ الخاص ب​فلسطين​ والذي تنظمه ​الولايات المتحدة​ يومي 25 و26 حزيران الجاري.

ولفت نتانياهو في كلمة له، إلى انه "نقيم علاقات جلية ومخفية مع الكثير من الزعماء العرب وهناك علاقات واسعة النطاق ما بين إسرائيل ومعظم ​الدول العربية​"، مضيفا أن "مؤتمرا مهما جدا نرحب به سيعقد في البحرين قريبا جدا".

واعتبر نتانياهو مؤتمر البحرين جزءا من "جهود الولايات المتحدة لتحقيق مستقبل أفضل وتسوية قضايا المنطقة"، مؤكدا أن إسرائيليين سيحضرون هذا المؤتمر.