الموفد الرئاسي الروسي نقل للرئيس عون دعوة لحضور اجتماع استانا المقبل

استقبل الرئيس ميشال عون المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في حضور السفير الروسي الكسندر زاسبكين والوفد الدبلوماسي المرافق، وتناول الحديث التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، لا سيما في سوريا وموضوع النازحين السوريين ومؤتمر الاستانة.
ونقل الموفد الرئاسي الروسي الى الرئيس عون تحيات الرئيس بوتين ودعوة لحضور لبنان الاجتماع المقبل لمسار الاستانة التفاوضي للحل السياسي في سوريا وذلك في نهاية تموز المقبل.
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