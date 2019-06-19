الموفد الرئاسي الروسي نقل للرئيس عون دعوة لحضور اجتماع استانا المقبل

استقبل ​الرئيس ميشال عون​ المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​ في حضور ​السفير الروسي​ ​الكسندر زاسبكين​ والوفد الدبلوماسي المرافق، وتناول الحديث التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، لا سيما في ​سوريا​ وموضوع ​النازحين السوريين​ ومؤتمر الاستانة.

ونقل الموفد الرئاسي الروسي الى الرئيس عون تحيات الرئيس بوتين ودعوة لحضور لبنان الاجتماع المقبل لمسار الاستانة التفاوضي للحل السياسي في سوريا وذلك في نهاية تموز المقبل.