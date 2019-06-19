اشكال بين العسكريين المتقاعدين والاجهزة الامنية امام مبنى الواردات في بشارة الخوري

وقع اشكال بين العسكريين المتقاعدين والاجهزة الامنية امام مبنى الواردات بوزارة المالية في بشارة الخوري، وذلك بعد دخول موظفي الواردات من مبنى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
وقد تم قطع الطريق لبعض الوقت، قبل ان يتم فتحها بعد حل الموضوع.
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