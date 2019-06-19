اشكال بين العسكريين المتقاعدين والاجهزة الامنية امام مبنى الواردات في بشارة الخوري

وقع اشكال بين ​العسكريين المتقاعدين​ و​الاجهزة الامنية​ امام مبنى الواردات ب​وزارة المالية​ في ​بشارة الخوري​، وذلك بعد دخول موظفي الواردات من مبنى المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​.

وقد تم قطع الطريق لبعض الوقت، قبل ان يتم فتحها بعد حل الموضوع.