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اشكال بين العسكريين المتقاعدين والاجهزة الامنية امام مبنى الواردات في بشارة الخوري

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وقع اشكال بين ​العسكريين المتقاعدين​ و​الاجهزة الامنية​ امام مبنى الواردات ب​وزارة المالية​ في ​بشارة الخوري​، وذلك بعد دخول موظفي الواردات من مبنى المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​.

وقد تم قطع الطريق لبعض الوقت، قبل ان يتم فتحها بعد حل الموضوع.

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