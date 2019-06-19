السجن 4 سنوات لمراهق وصف الأمير هاري بالخائن

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الأمير هاري صحبة ميغان ماركل وطفلهماالسجن 4 سنوات لمراهق وصف الأمير هاري بالخائن

قضت محكمة بريطانية، أمس الثلاثاء، بالسجن 4 سنوات على مراهق مؤيد للنازية وصف الأمير هاري بأنه خان عرقه بزواجه من الممثلة الأمريكية ميغان ميركل وقوله إنه يجب إطلاق النار عليه.

ونشر، ميخال شيفجوك (19 عاما) دعاية لليمين المتطرف على الإنترنت تظهر الأمير هاري دوق ساسكس مع بندقية مصوبة نحو رأسه وتعليقا كتب فيه "أراك لاحقا يا خائن العرق".

ونشرت الصورة بعد أشهر من زواج الأمير البريطاني من ميغان، وهي ابنة سيدة أمريكية من أصل إفريقي ووالدها أبيض.

فيديو: كادت تبكي.. الأمير هاري يتعامل مع ميغان ماركل بطريقة حادة

مقدم بواسطة: حاوي

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي فيديو: بعد الولادة.. لحظة إلقاء أم لطفلتها بين أكوام القمامة رصدت كاميرات المراقبة فيديو صادم لأم وهي تتخلص من طفلها حديث الولادة بإلقائه في سلة المهملات، حيث يظهر في الفيديو دراجة نارية تركبها سيدة وتُلقي بالرضيع بين أكوام القمامة. وكانت وارابورن البالغة من العمر 29 قد أنجبت طفلتها الخامسة منذ ساعات فقط في إحدى قرى تايلاند لكنها قررت التخلص منها في قرية مجاورة لها بعد أن وضعت الطفلة في حقيبة سوداء اللون. ما سبب ارتداء الأم ثياب ابنتها ذات الـ 14 عاماً...شاهدوا الصور! 7awi 1 ما سبب ارتداء الأم ثياب ابنتها ذات الـ 14 عاماً...شاهدوا الصور! شاهد أيضاً: ما سبب ارتداء الأم ثياب ابنتها ذات الـ 14 عاماً...شاهدوا الصور! إلا أن عامل جمع القمامة عثر على الطفلة بعد أن ظلت في الشارع وسط درجات حرارة مرتفعة جدًا لمدة 4 ساعات وأبلغ قوات الإنقاذ ليتم نقل الطفلة إلى المشفى، ليعثر أحدهم بعدها على الأم وهي تعاني من ألم شديد ومضاعفات الولادة ويتم نقلها لنفس المشفى. وبالتحقيق مع الأم أكدت أن لديها 4 أطفال آخرين وأنها وضعت الطفلة بنفسها في المرحاض من خلال قطع الحبل السُري ولم تكن تنوي قتل الطفلة لكن وضعتها في القمامة على أمل أن يجدها شخص طيب ويعتني بها. كما أكدت الأم أنها نادمة بشدة على ما فعلته، لكن الدخل القليل الذي يجنيه زوجها هو ما دفعها للقيام بهذا العمل البشع. وقررت السلطات في تايلاند إحالة الأمر إلى الشئون الإجتماعية لتقييم حالة الأم ثم تقرر السلطات بعدها منح الأم حضانة طفلها أو عرضها للتبني. المزيد: أم تدخل تعديلات تجميلية طريفة على صور ابنها ذو الـ 7 أسابيع ، شاهد النتائج المرعبة أجمل الصور الأولى للأم والطفل بعد الولادة لن تصدقوا ما فعلته هذه الإمراة الصينية في المطار! تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي

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واعترف شيفجوك وشريكه أوسكار دون-كوتشوروفسكي (18 عاما)، وكلاهما يحملان الجنسية البولندية، اعترفا بتهمة تشجيع الإرهاب، وأقر شيفجوك أيضا بخمس تهم تتعلق بحيازة مواد يمكن استخدامها في التخطيط لعمل إرهابي.

وحكم على شيفجوك بالسجن لأربع سنوات وثلاثة أشهر، بينما حكم على دون- كوتشوروفسكي بالسجن لمدة 18 شهرا.

المصدر: رويترز