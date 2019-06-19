شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يلتقى رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل الدكتور علي عبد العال زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية على رأس وفد برلماني، بلقاء لي تشان شو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

في بداية اللقاء، أشاد االدكتور على عبد العال بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين واصفاً إياها بالتاريخية والاستراتيجية لكلا البلدين مثمناً التنسيق الثنائي بين البلدين إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك، مؤكداً على ارتكاز أولويات الاستراتيجية المصرية في التعامل مع الصين على الارتقاء بالعلاقات المصرية الصينية في كافة المجالات وتوسيع وتنويع أطر التعاون المٌختلفة مع الصين.

كما أشاد الدكتور على عبدالعال بالتعاون المصري الصيني في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز مستوى التواصل والتنسيق وتبادل المعلومات حول سبل مكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، كما أعرب سيادته عن تطلعه لزيادة التعاون المصري الصيني في مجال السياحة مع وجود قواسم حضارية وثقافية مشتركة بين الشعبين المصري والصيني.

Advertisements

على الصعيد الإقليمي، تبادل الدكتور على عبدالعال مع نظيره الصيني وجهات النظر إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك حيث ثمن رئيس مجلس النواب المواقف الصينية الداعمة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للقرارات والمرجعيات الدولية في هذا الصدد، كما دعا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان الصيني إلى دعم الصين لمجلس النواب الليبي والجيش الليبي باعتبارهما المؤسستين الشرعيتين للشعب الليبي.

من جانبه، أعرب لي تشان شي عن سعادته الغامرة باستقبال الوفد البرلماني رفيع المستوى مشيداً بالعلاقات المصرية الصينية في كافة المجالات خاصة على الصعيد البرلماني في ضوء وجود آلية التبادل الدورية البرلمانية المصرية الصينية، كما أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على وجود إرادة صادقة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في ضوء وصولها لحالة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

‌