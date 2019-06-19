شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توصيات لـ"نقل النواب" لدعم نشاط الهيئة القومية للأنفاق .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، في تقريرها بشأن مشروع موازنة قطاع النقل والمواصلات حول الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي الجديد 2019/2020، بعدد من التوصيات لتمكينها من تنفيذ المشروعات المسندة إليها.

وبلغت جملة إعتمادات موازنة الهيئة القومية للأنفاق، خلال العام المالي الجديد 2019/ 2020 نحو 10 مليار و247 مليون و418 ألف جنية مقابل 8 مليار و718 مليون و706 ألف جنية العام المالي الجارى 2018/2019، وسجلت جملة الإيرادات بالعام الجديد ارتفاعاً حيث بلغت نحو 87 مليون جنية مقابل 44 مليون العام المالي الجارى 2019/2018، منها 80 مليون منح، و7 مليون إيرادات أخرى، فيما وصل العجز الموول من الخزانة العامة إلي 7 مليار و860 مليون و418 ألف جنية.

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ونستعرض توصيات اللجنة في الأتي :

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- ضرورة تدعيم الهيئة القومية للأنفاق، بالمبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع القطار المكهرب (السلام/ العاشر/ العاصمة الإدارية الجديدة) خلال الموعد الزمني الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ18 شهر لاسيما وأن اللجنة رأت أن الهيئة تحتاج إلي تعزيز إعتماداتها لتنفيذ هذا المشروع

- ضرورة ربط تخصيص مبالغ للدراسات والأبحاث للمشروعات الجديدة بتوافر الإتاحة التمويلية لتنفيذ تلك المشروعات وذلك ترشيدأً للإنفاق.

- استغلال التشريعات التي تدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الهيئة الأمر الذي يعظم من إيرادتها، حيث ترى أن الهيئة لم تستغل تطبيق القانون رقم 33 لسنه 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983.

جدير بالذكر، أن قانون الهيئة القومية للأنفاق قد تم إدخال تعديل تشريعي علية قريبا، وذلك بإسناد بعض السلطات للهيئة بما يمكنها من أداء دورها، ومنها إدخال اختصاصات نوعية جديدة تمثلت في تصميم مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي، والسماح لها بعمل دراسات جدوي المشروعات والبحوث والاعمال الاستشارية التي تتفق مع مجال عملها لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية مع السماح لها بتنفيذ تلك الاعمال في الخارج.