شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام هامة عن الاستثمارات البلجيكية فى مصر..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل برئاسة الوزير المفوض التجاري يحي الواثق بالله، عن زيادة حجم الاستثمارات البلجيكية فى مصر لتصل إلى 900 مليون يورو خلال عام 2018 بعدما كانت 700 مليون يورو عام 2017 ، وفيما يلى 4 أرقام هامة عن حجم الاستثمارات البلجيكية فى مصر: حجم التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا بلغ نحو 1.5 مليار يورو خلال عام . حجم الاستثمارات البلجيكية فى مصر خلال عام 2018 بلغ 900 مليون يورو. حجم الاستثمارات البلجيكية فى مصر خلال عام 2017 بلغ 700 مليون يورو. يوجد ما يزيد عن 222 شركة بلجيكية تستثمر مشاريعها فى مصر. ‌ ‌

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