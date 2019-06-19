السيسي يصل بوخارست في مستهل زيارته الرسمية إلى رومانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوخارست - (أ ش أ): وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إلى بوخارست قادما من مينسك عاصمة بيلاروسيا، وذلك في بداية زيارته الرسمية لرومانيا.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي.

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