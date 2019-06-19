دبلوماسي روسي: دول غربية تشوه الوضع على الأرض في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن بعض الدول الغربية تنقل ما يحدث في سوريا بطريقة مشوهة ، وذلك في إشارة إلي الهجمات التي تتعرض لها المستشفيات في محافظة إدلب.

وقال في كلمة له أمام مجلس الأمن نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية "يواصل بعض شركائنا في إرسال إشارات إلى المجتمع الدولي لا علاقة لها بالوضع الحقيقي في سوريا، أو يشوهون الوضع على الأرض".

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وأضاف ، أن روسيا ستبقى ملتزمة بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع تركيا بشأن وقف حدة التصعيد بمحافظة إدلب السورية ، وقال "على

الرغم من الاستفزازات والهجمات العدوانية التي يشنها المسلحون، ستظل روسيا ملتزمة بالاتفاقيات القائمة مع تركيا بشأن الاستقرار في إدلب".

وأشار إلى أن "عسكريي روسيا وتركيا على اتصال مستمر، فضلا عن تنسيق الأعمال من أجل منع تصاعد حدة العنف وزعزعة الاستقرار".