إصابة شخصين في هجوم صاروخي استهدف شركة نفط أجنبية بالعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):
أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، أن صاروخا اطلق على مقر شركة نفط أجنبية في مدينة البصرة، في وقت مبكر من صباح اليوم، ما أدى إلى إصابة اثنين من الموظفين العراقيين في الانفجار.
ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مسؤلون في مجال النفط قولهم:" إن الشركات التي تعمل في موقع الانفجار في البصرة تشمل إكسون موبيل، وشل وإيني"، مؤكدين أنهم سمعوا ثلاثة انفجارات في مقر شركة نفط أجنبية قرب مدينة البصرة.
وأضاف المسئولون أن عمليات النفط في جنوب العراق ومنها التصدير لم تتأثر بالهجوم الصاروخي.
ومن جهتها، أعلنت شركة إكسون أنها تعتزم إجلاء 20 من موظفيها الأجانب من البصرة في العراق بعد إصابة مقرها بصاروخ.
ويأتى هذا الإجلاء بعد أن حذرت القوى الأمنية العراقية عددا من الشركات الأجنبية، من معلومات تفيد باحتمال استهداف موظفين أجنبيين عبر الخطف من قبل ميليشيات موالية لإيران، وسط تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني.
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