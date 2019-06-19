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قال بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي اليوم، الثلاثاء 18 جوان 2019، إنه تمكن من تفكيك خلية إرهابية بمدينة تطوان، تتكون من خمسة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 23 و33 سنة، وذلك للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش .
وذكر البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى بذلة عسكرية.
وتفيد الأبحاث الأولية أن المشتبه فيهم الذين بايعوا زعيم "داعش"، إنخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، علاوة على علاقاتهم بمقاتلين بالساحة السورية العراقية بغرض الاستفادة من خبراتهم.
كما مكنت المتابعة الأمنية من كشف تورط المشتبه فيهم في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية نوعية بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور / المغرب يعلن عن تفكيك خليّةٍ إرهابيّة بتطوان تتكوّن من خمسة أفرادٍ خططت لأعمال تخريبيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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