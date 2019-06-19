أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، الإفراج عن الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ميشيل بلاتيني بعدما تم القبض عليه أمس وخضع للتحقيق/ كجزء من تحقيق مستمر في تزوير التصويت علىاستضافة المونديال، وذلك التزوير الذي جعل قطر تحصل على حقوق استضافة كأس العالم 2022.
وأكد فريق الدفاع عن ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن
وأضاف في بيان أن بلاتيني مستعد للرد على كافة الأسئلة بشأن القضية المطروحة حاليا.
وأوضح فريق الدفاع أن بلاتيني محتجز "لأسباب فنية".
واحتجزت السلطات الفرنسية، ميشيل بلاتيني، أمس الثلاثاء، على خلفية تحقيقات فساد ورشاوي تتعلق بالتصويت على منح قطر حق استضافة مونديال 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر الإفراج عن ميشيل بلاتيني ضمن تحقيقات فساد عن مونديال 2022 في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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