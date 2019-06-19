جريحان بقصف لمواقع شركات نفط أجنبية بينها أميركية في البصرة

أصيب شخصان، على الأقل في وقت مبكر اليوم الأربعاء، بجروح عندما سقط صاروخ قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة "إكسون موبيل" الأميركية العملاقة في مدينة البصرة بجنوب العراق.

وقالت قالت الشرطة العراقية أن الصاروخ أصاب مقرات السكن والعمليات في "البرجسية" غربي البصرة، مما أدى إلى إصابة اثنين من العمال العراقيين.

وذكر مصدر أمني أن "إكسون" تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور.

وقال مسؤولون في مجال النفط إن من الشركات الأخرى، التي تعمل في الموقع، هي "رويال داتش شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية.

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وذكرت الشرطة أن الصاروخ من طراز "كاتيوشا" قصير المدى وسقط على بعد 100 متر من جزء من الموقع يستخدم مركزاً للسكن والعمليات.

وتقع "البرجسية" قرب حقل الزبير النفطي الذي تشغله شركة "إيني".

وأجلت "إكسون" موظفين الشهر الماضي بعد أن قررت الولايات المتحدة سحب المئات من موظفيها الدبلوماسيين من العراق معللة ذلك بتهديدات غير محددة من إيران.

لكن الشركة الأميركية كانت قد بدأت تعيد موظفيها للعراق قبل هجوم اليوم الأربعاء.