كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جرحى إثر قصف يستهدف شركة لحفر الآبار النفطية في جنوب العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب ثلاثة أشخاص في حصيلة أولية، صباح اليوم الأربعاء 19 يونيو، إثر قصف استهدف شركة حفر الآبار النفطية في أقصى جنوب العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، سقوط صاروخ نوع "كاتيوشا" على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، جنوبي البلاد.

وأضافت الخلية أن الصاروخ أدى إلى إصابة 3 أشخاص كحصيلة أولية.

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وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت متأخر من الليل، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن صاروخا من نوع كاتيوشا، سقط على مجمع القصور الرئاسية، في الجانب الأيسر من الموصل مركز نينوى شمالي البلاد.

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك"، منتصف ليلة اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات نينوى دون أضرار.