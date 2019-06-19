كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شي يدعم اتجاه كوريا الشمالية بشأن القضايا السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ، بدولة كوريا الشمالية لتحركها في الاتجاه الصحيح من خلال حل القضايا السياسية في شبه الجزيرة الكورية في مقال نُشر في وسائل الإعلام الرسمية للبلدين اليوم الأربعاء، عشية زيارة شي لبيونغ يانغ للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

لم يكن لدى شي ما يقوله حول أكبر قلق خارجي بشأن كوريا الشمالية - محادثات الاسلحة النووية المتوقفة بين واشنطن وبيونغ يانغ - في المقال المنشور في وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، لكن يعتقد الخبراء أنه يمكن أن يستغل قمته مع كيم لتأييد دعوات كوريا الشمالية لعملية نزع سلاح تدريجية يتم خلالها مقابلة كل إجراء يتخذه بيونج يانج بالتنازلات الأمريكية بشأن العقوبات والقضايا الأمنية.

وركزت معظم المقالة على الأشادة بعلاقة الجيران التي دامت سبعة عقود، وأوضح "شي"، أن زيارته يومي الخميس والجمعة "ستعزز التواصل الاستراتيجي والتبادل" بين الحلفاء التقليديين، وأن كانوا متوترين في بعض الأحيان.

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خاضت الدول معًا الحرب الكورية 1950-1953 ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحلفاءها، لكن كان هناك احتكاك في السنوات الأخيرة، لا سيما بسبب الدفع الكوري الشمالي للقنابل النووية. ومن المرجح أن يجتمع "شي"، الذي يخوض حربًا تجارية مريرة مع الرئيس دونالد ترامب، مع الزعيم الأمريكي في اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان.

ويشير الخبراء، أنه ربما يحاول استخدام قمته مع كيم كأداة ضغط، بتذكير ترامب بتأثير بكين على بيونج يانج، والتي يمكن أن تساعد أو تعطل دبلوماسية الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

ويريد كيم ايضًا تعزيز موقفه ضد ترامب، ومن الواضح أنه يسعى إلى تدعيم الصين، الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية وشريان الحياة الاقتصادي، كلاعب رئيسي في هذه العملية.

